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Лозунг о наличии в Молдове квалифицированной рабочей силы оказался ложным

Опубликовано : 04 февраль 2020 г. 21:44 | Просмотров: 191 | Категория: Власть / Страна

Власти Молдовы жалуются на отсутствие квалифицированной рабочей силы и рассчитывают на иностранных рабочих для строительства дорог.

Премьер-министр Молдовы Ион Кику был вынужден провести специальное совещание, на котором была рассмотрена проблема нехватки квалифицированной рабочей силы.

По мнению правительственных чиновников, вопрос привлечения иностранцев остается нерешенным, несмотря на то, что уже была упрощена нормативно-правовая база в области иммиграции.

В этой связи премьер-министр потребовал от компетентных органов дополнительного упрощения процедур и сокращения сроков обработки заявок.

Примечательно, что до сих пор молдавские власти заявляли о привлекательности Молдовы для инвесторов, а одним из аргументов в поддержку этого тезиса было "наличие дешевой и квалифицированной рабочей силы".


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