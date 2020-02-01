Подельник Плахотнюка был задержан в Дубае по запросу Румынии

(ВИДЕО) Гражданин Румынии Богдан Георге, которому были переданы "на хранение" 100 миллионов долларов, украденные беглым олигархом Владимиром Плахотнюком, был задержан по запросу правоохранительных органов Румынии.

Об этом сообщил мэр Бельц Ренато Усатый, отметив, что молдавские власти продолжают упорно замалчивать этот факт.

"Стыдно, что человек, у которого находятся свыше ста миллионов долларов наличными в Дубае, задержан. Его зовут Богдан Георге. Его задержали по запросу правоохранительных органов Румынии. Он находился в розыске за мошенничество. У него находятся свыше ста миллионов долларов, украденных Плахотнюком в Молдове, а Додон про это молчит", - заявил Ренато Усатый.

В этой связи Усатый отметил, что "молдавские начальники" пытаются затормозить процесс объявления бывшего лидера Демпартии Владимира Плахотнюка в международный розыск по линии Интерпола.