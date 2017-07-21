Плахотнюк продолжает беззаботно находиться в США ...

Родственник беглого олигарха, депутат Андриан Канду заявил, что Владимир Плахотнюк находится в США, а громкое заявление госсекретаря Майка Помпео является "политическим" и не касается Плахотнюка.

Об этом Канду, ранее говоривший, что не знает места нахождения Плахотнюка, сообщил накануне в эфире телеканала TVR Moldova.

Канду настаивает, что заявление госсекретаря США об отказе в выдаче визы в США Плахотнюку и членам его семьи не касается самого Плахотнюка, поскольку тот уже находится на территории Соединенных Штатов.

Более того, родственник Плахотнюка считает официальное заявление Помпео "политическим и не имеющим правовых последствий".

"Заявление имеет эффект при въезде в стану, но он [Плахотнюк] уже находится там. Это не влияет на вопросы имущества, семьи, безопасности. Таким образом, это скорее политическое заявление, сделанное в ответ на бесчисленные запросы правительства Майи Санду или лиц, принимающих решения”, - заявил Андриан Канду.

Ранее сообщалось, что 13 января Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о введении персональных санкций в отношении беглого олигарха Владимира Плахотнюка.

Помпео объявил, что "Плахотнюк был причастен к коррупционным действиям, которые подрывают верховенство права и ставят под серьезную угрозу независимость демократических учреждений Молдовы".

В этой связи Госсекретарь США заявил, что Плахотнюк и его ближайшие родственники не имеют права на получение визы в Соединенные Штаты. В результате, США внесли в санкционный список не только самого Плахотнюка, но также и его ближайших родственников: супругу Оксану Килдеску и двоих его детей. Всем им отказано в получении визы в Соединенные Штаты.

"Сегодняшнее действие является чётким сигналом того, что Соединенные Штаты не терпят коррупции и солидарны с народом Республики Молдова в его борьбе против нее. Государственный департамент продолжит использование таких механизмов для продвижения содействия привлечению к ответственности коррупционеров как в этом регионе так и во всем мире", - подчеркнул Помпео в своем Заявлении 13 января.

Безгранично правивший в Молдове с 2014 года олигарх Владимир Плахотнюк тайно покинул Молдову 14 июня, когда возглавляемая им Демпартия объявила об отречении от власти.

В Молдове в отношении Плахотнюка возбуждены уголовные дела по обвинению в отмывании денег и участии в краже миллиарда долларов из банковской системы Молдовы. 17 октября 2019 года Владимир Плахотнюк был объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что он проживал в Майами.