Бывший глава спецслужб стал единственным обвиняемым по делу о незаконной выдаче турецких учителей ...

Об этом в среду объявил Генеральный прокурор Александр Стояногло, уточнив, что Ботнарь находится на свободе и сотрудничал со следствием.

Как заявил Генпрокурор, ранее задержанные вице-директоры СИБ и директор Бюро миграции были признаны невиновными.

Стояногло также сообщил, что задержание и выдача турецких учителей были проведены по устному распоряжения руководителя СИБ, а уполномоченное для этих целей Бюро по миграции ничего не знало по этому делу.

Кроме того, Александр Стояногло настаивает, что занимающий должность президента Игорь Додон полностью не причастен к выдаче турецких учителей, хотя имеются косвенные данные, указывающие на причастность Додона к экстрадиции учителей.

Согласно заявлению Генпрокурора, дело было передано в суд, а министерство финансов должно взыскать с Василия Ботнаря сумму в 125 тысяч евро, которая составляет размер компенсации семьям турецких учителей, определенной Европейским судом по правам человека.

За совершенное должностное преступление бывшему директору СИБ Василию Ботнарю грозит до 6 лет тюремного заключения.

Ранее уже сообщалось, что 6 сентября 2018 года, при содействии президента Молдовы Игоря Додона, педагоги молдо-турецкой сети Orizont были задержаны сотрудниками СИБ по обвинению в угрозе для национальной безопасности и связях с исламистской группировкой. Тогда же, тайно, в нарушении всех процедур, они были экстрадированы в Турцию. Позже учителя, которых власти Турции рассматривают в качестве мятежников, были осуждены к различным тюремным срокам.