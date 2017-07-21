Виолета Иванова готовится стать советником Додона ...

Один из лидеров Демпартии, депутат Виолета Иванова рассматривает предложение Игоря Додона стать советником в его администрации.

Как сообщил агентству OMEGA источник в аппарате фракции Демпартии, переговоры Ивановой с Додоном связаны с конфликтной ситуацией внутри фракции. "Уже известно, что в случае досрочных выборов, Иванова не войдет в новый список депутатов от ДПМ, а Додон пообещал ей, сначала, стать его советником, а затем, включить в список кандидатов от Партии социалистов", - добавил собеседник агентства.

В соцсетях уже появились фотографии, на которых Иванова была замечена выходящей из здания "президентуры".

После своего выхода из Партии коммунистов, Виолета Иванова была вице-председателем Демпартии. Сейчас она является рядовым членом ДПМ и председателем парламентской комиссии по внешней политике.

Ранее уже сообщалось, что Додон трудоустроил к себе в администрацию целый ряд бывших депутатов и министров от партии Плахотнюка. Часть из них, такие как Виорика Думбравяну или Ион Кику, стали членами утвержденного Додоном кабинета министров.