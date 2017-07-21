АНОНС: Чем утолял материальный голод нынешний министр культуры
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Министр образования и культуры Корнелий Попович имеет в своей биографии один скрываемый им этап, который вряд ли понравится артистам, после того, как он предложил им быть голодными в ответ на претензии о задержке зарплаты.
Речь пойдет об одном инциденте, ускорившем увольнение Поповича с должности проректора Академии госуправления при президенте.
Продолжение – в следующих выпусках…
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