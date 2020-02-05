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СМИ: Украинский дипломат обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней

Опубликовано : 05 февраль 2020 г. 19:26 | Просмотров: 338 | Категория: Страна / Криминал

Одним из совершивших групповое изнасилование несовершеннолетней мог быть сотрудник Консульства Украины в Бельцах.

Об этом со ссылкой на источники в прокуратуре Бельц и местном Инспекторате полиции сообщило бельцкое издание nordnews.

Издание уточняет, что полиция пока не подтверждает соучастие дипломата в имевшем место накануне изнасиловании 17-леней жительницы Бельц.

По данным издания, дипломата зовут Александр Сторожук.

На запрос другого бельцкого издания "СП", посольство Украины в Молдове не подтвердило, но и не опровергло версию о соучастии своего дипломат в преступлении.

"Информация о якобы причастности сотрудника консульства Украины к этому инциденту проверяется, устанавливаются все обстоятельства. В данный момент он не задержан и обвинения в каком-либо преступлении ему не предъявлены. До окончания расследования, которое проводят компетентные органы Республики Молдова, мы ничего не можем комментировать", - сообщило изданию посольство Украины в Молдове.

Вечером 4 февраля в Бельцах двое мужчин (37 и 38 лет) изнасиловали девушку 17 лет. Известно, что девушка воспитывалась в неполной семье, а ее мать в настоящий момент находится за пределами Молдовы, на заработках.

 


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