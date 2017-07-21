Путин объяснил послам от кого зависит международная безопасность ...

Президент России Владимир Путин считает, что безопасность и мир на планете во многом зависят от стабильности российско-американских отношений.

Об этом, как сообщает пресс-служба Кремля, российский лидер заявил на церемонии вручения верительных грамот в Кремле, в которой участвовали 23 посла иностранных государств.

"От состояния отношений России и Соединённых Штатов, их стабильности и предсказуемости во многом зависят мир и безопасность на планете", - подчеркнул президент России, отметив, что "возвращение двустороннего взаимодействия в нормальное конструктивное русло в интересах не только России и США, но и всего мира".

На церемонии вручения верительных грамот присутствовал и новый посол США в России Джон Салливан, прибывший в Россию 16 января.