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Путин объяснил послам от кого зависит международная безопасность

Опубликовано : 05 февраль 2020 г. 19:52 | Просмотров: 228 | Категория: Мир

Президент России Владимир Путин считает, что безопасность и мир на планете во многом зависят от стабильности российско-американских отношений.

Об этом, как сообщает пресс-служба Кремля, российский лидер заявил на церемонии вручения верительных грамот в Кремле, в которой участвовали 23 посла иностранных государств.

"От состояния отношений России и Соединённых Штатов, их стабильности и предсказуемости во многом зависят мир и безопасность на планете", - подчеркнул президент России, отметив, что "возвращение двустороннего взаимодействия в нормальное конструктивное русло в интересах не только России и США, но и всего мира".

На церемонии вручения верительных грамот присутствовал и новый посол США в России Джон Салливан, прибывший в Россию 16 января.


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