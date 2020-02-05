МИД Украины отстранил от должности консула Украины в Бельцах, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней ...

Консул Украины в Бельцах был отстранен от должности после того, как в полицию Молдовы поступило заявление об его участии в групповом изнасиловании несовершеннолетней.

Об этом сообщает бельцкое издание "СП", получившее ответ на свой запрос от МИД Украины.

Как сказано в комментарии внешнеполитического ведомства Украины, Министерство иностранных дел и европейской интеграции РМ сообщило Посольству Украины о том, что правоохранительные органы Молдовы ведут следствие. В нём они проверяют заявление, "поступившее от гражданки Республики Молдова, о совершении в отношении неё преступления консулом Украины в г. Бельцы".

"Молдавская сторона выразила просьбу, чтобы указанное лицо не покидало территорию Молдовы на время проведения следственных действий.

Государственным секретарем МИД Украины открыто дисциплинарное производство, на время проведения которого указанный дипломат отстранён от выполнения должностных обязанностей", - говорится в ответе МИД Украины.

Ранее сообщалось, что вечером 4 февраля в Бельцах двое мужчин (37 и 38 лет) изнасиловали девушку 17 лет. Известно, что девушка воспитывалась в неполной семье, а ее мать в настоящий момент находится за пределами Молдовы, на заработках.

По данным бельцкого издания nordnews, замешанного в преступлении консула Украины зовут Александр Сторожук.