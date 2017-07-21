Правительство Румынии было отправлено в отставку ...

В среду, правительство во главе с Людовиком Орбаном было отправлено в отставку по требованию ранее правившей Социал-демократической партии.

За отставку правительства проголосовал 261 депутат при необходимых 233 голосах.

После отставки правительства, президент Румынии Клаус Йоханнис объявил, что готов уже в четверг объявить кандидатуру нового премьер-министра.

В то же время, Йоханнис заявил, что остается сторонником досрочных парламентских выборов. В то же время, он сообщил, что если увидит неготовность к выборам, будет настаивать на утверждении правительства реформаторов, созданное из представителей той же Национал-либеральной партии, которая сформировала и уже отправленное в отставку правительство Орбана.

Находящиеся в оппозиции Социал-демократическая партия и партия Pro-Romania уже вышли с единой кандидатурой на должность премьер-министра, предложив ректора Национальной школы политических и административных наук (SNSPA) Ремуса Прикопие.

В свою очередь, либералы выступают за проведение досрочных парламентских выборов в июне этого года, одновременно с местными выборами.