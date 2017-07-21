Сенат отклонил импичмент Дональда Трампа ...

Дональд Трамп остается на посту президента США, демократы не набрали необходимых двух третей голосов в верхней палате Конгресса США.

Как сообщает "Голос Америки", процедура импичмента президента США Дональда Трампа – всего четвертая за всю историю страны – завершилась в среду. Как и предсказывало подавляющее большинство аналитиков, в результате голосования в Сенате президент Трамп оправдан по обеим статьям импичмента – "Злоупотребление властью" и "Препятствование работе Конгресса". Таким образом, с президента снимаются все обвинения, так тщательно подготовленные его оппонентами-демократами.

Голосование продолжалось примерно полчаса и было очным: каждый сенатор, по запросу сенатского клерка, во всеуслышание объявлял свой вердикт, сперва по первой статье, затем – по второй.

В итоге, по первой статье 48 сенаторов вынесли вердикт "виновен", и 52 – вынесли вердикт "невиновен". По второй статье 47 сенаторов вынесли вердикт "виновен", и 53 – вынесли вердикт "невиновен". Для обвинительного вердикта и последующего отстранения Трампа от должности демократам необходимо было набрать две трети голосов, то есть 67 из 100.