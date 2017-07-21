Бывший министр финансов Плахотнюка настаивает на дальнейшем обворовывании населения ...

Армашу, который являлся одним из "архитекторов" финансовых схем Плахотнюка и назначенный контролируемым Плахотнюком правительством президентом Нацбанка 30 ноября 2018 года, накануне парламентских выборов, созвал в среду по этому поводу специальную пресс-конференцию. На ней он заявил, что так называемый "закон о миллиарде", которым украденные деньги из банковской системы преобразованы режимом Плахотнюка в публичный долг, "нельзя просто так отменить" и призвал политиков не спекулировать по данному вопросу.

"Закон о миллиарде — не увлечение. Это инструмент, с помощью которого Национальный банк был капитализирован после того, как был предоставлен этот чрезвычайный кредит. Мы, через активы, которыми мы владеем, покрываем те выбросы национальной валюты, которые находятся в обращении. Возможная отмена этих эмиссий ценных бумаг в Министерстве финансов, представляющих наши активы, оставит национальную эмиссию валюты без покрытия", - отметил Армашу.

Закон, который так яростно защищает Армашу был принят в октябре 2016 года правительством Павла Филипа под собственную ответственность, даже безучастия парламента. Тогда, Октавиан Армашу был министром финансов и лично ему принадлежала ключевая роль в принятии этого закона, согласно которому все население было обязано возвращать до 2041 года украденный в 2014 году миллиард долларов из банковской системы Молдовы.