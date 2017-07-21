В детсадах от детей требуют специальный дресс-код для встречи с Додоном ...

Перед очередными селфи Игоря Додона с детьми воспитатели предварительно предупреждают родителей о необходимости красиво одеть-причесать детей.

Об этом сообщили в соцсетях родители, приложив копию полученного от воспитателя сообщения.

Как следует из сообщения, очередная фотосессия под названием "Додон и дети" состоится 6 февраля в столичном детсаду № 225.

"Нужен один родитель, который будет присутствовать в зале вместе с воспитателем. Дети должны быть красиво одеты, пострижены, причесаны", - говорится в указании воспитателя родителям перед визитом занимающего должность президента Игоря Додона в детский сад.