В детсадах от детей требуют специальный дресс-код для встречи с Додоном
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Перед очередными селфи Игоря Додона с детьми воспитатели предварительно предупреждают родителей о необходимости красиво одеть-причесать детей.
Об этом сообщили в соцсетях родители, приложив копию полученного от воспитателя сообщения.
Как следует из сообщения, очередная фотосессия под названием "Додон и дети" состоится 6 февраля в столичном детсаду № 225.
"Нужен один родитель, который будет присутствовать в зале вместе с воспитателем. Дети должны быть красиво одеты, пострижены, причесаны", - говорится в указании воспитателя родителям перед визитом занимающего должность президента Игоря Додона в детский сад.
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