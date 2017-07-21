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Монополист из окружения Плахотнюка является коллекционером различных идентичностей и паспортов

Опубликовано : 06 февраль 2020 г. 11:53 | Просмотров: 492 | Категория: Власть

(DOC) Входивший в ближайшее окружение бывшего лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, руководитель компании Trans-Oil Важа Джаши является еще одним обладателем незаконной молдавской идентичности.

Об этом заявил в эфире телеканала JurnalTV журналист Алекс Козер со ссылкой на собственные источники. Козер, который ранее сообщал о подтвердившейся позже незаконной идентичности Плахотнюка, заявил, что Важе Джаши был незаконно выдан молдавский паспорт на фамилию Резник.

Ранее агентство OMEGA сообщало, что Джаши, который является еще и гражданством США, помимо имеющегося у него гражданства Молдовы имеет еще и гражданство России. Известно также, что транскрипция фамилии Джаши отличается в паспортах указанных государств.

Об этом стало известно, когда агентству OMEGA были переданы документы швейцарской компании Trans-Oil International SA, одним из директоров которой он является. Кроме того, он является и одним из аффилированных лиц компании Visions Holding SA.

Примечательно, что в отличие от Молдовы, в Швейцарии, упомянутый бизнесмен известен как человек с совершенно другой идентичностью, благодаря видоизменному написанию в документах имени и фамилии.

Если в Молдове он проходит по идентификационным документам, как Vaja Jhashi, то в Швейцарии этот же человек пользуется идентификационной парой "имя-фамилия" Vazha Dzhashi.

Известно, что подобные модификации идентификационных персональных данных встречаются при реализации транснациональных сомнительных схем.

В Молдове, Важа Джаши известен, как один из основных партнеров теперь уже беглого молдавского олигарха Владимира Плахотнюка.

Ранее уже сообщалось, что Плахотнку был незаконно выдан паспорт на имя Владислава Владимировича Новака. Кроме того, другому предстаителя ближайшего окружения Плахотнюка, также незаконно была предоставлена идентичность "Сергей Валентинович Хаикин", якобы рожденного 30.03.1966 г.. Обоим были выданы молдавские биометрические паспорта.

 


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