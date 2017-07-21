Глава Госдумы назвал бывшие советские республики причиной отсталости России ...

Так Володин прокомментировал экономическое состояние некоторых регионов России, отметив, что в течение 70 лет Советский Союз проводил политику, из-за которой экономику некоторых регионов пришлось "собирать по крупицам".

"Нужно брать ответственность за те 70 лет, когда мы, регионы России, кормили Прибалтику, Украину, другие республики и вычищали из этих русских областей все, создавая там промышленность, обучая языку и многому другому", - цитирует пресс-служба Госдумы России выступление Вячеслава Володина на пленарном заседании нижней палаты парламента России.

"Получается, 70 лет шли в одну сторону, создали, а в начале 1991 года, когда это все разрушилось, у нас экономика упала ниже, чем во время революции в 1917 году. У нас во время войны экономика росла, а здесь она упала так низко, что ее пришлось собирать по крупицам Президенту", - добавил председатель Государственной думы России.

Примечательно, что еще до официального распада СССР в декабре 1991 года, Россия среди первых объявила о государственном суверенитете – 12 июня 1990 года (Молдова объявила о государственном суверенитете 23 июня 1990 г., Украина – 16 июля 1990 г., Беларусь – 27 июля 1990 г.). День объявления суверенитета РСФСР является Национальным Днем России.