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Глава Госдумы назвал бывшие советские республики причиной отсталости России

Опубликовано : 06 февраль 2020 г. 14:46 | Просмотров: 47 | Категория: Мир

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин считает, что бывшие республики СССР развивались за счет "вычищения" всего "из русских областей".

Так Володин прокомментировал экономическое состояние некоторых регионов России, отметив, что в течение 70 лет Советский Союз проводил политику, из-за которой экономику некоторых регионов пришлось "собирать по крупицам".

"Нужно брать ответственность за те 70 лет, когда мы, регионы России, кормили Прибалтику, Украину, другие республики и вычищали из этих русских областей все, создавая там промышленность, обучая языку и многому другому", - цитирует пресс-служба Госдумы России выступление Вячеслава Володина на пленарном заседании нижней палаты парламента России.

"Получается, 70 лет шли в одну сторону, создали, а в начале 1991 года, когда это все разрушилось, у нас экономика упала ниже, чем во время революции в 1917 году. У нас во время войны экономика росла, а здесь она упала так низко, что ее пришлось собирать по крупицам Президенту", - добавил председатель Государственной думы России.

Примечательно, что еще до официального распада СССР в декабре 1991 года, Россия среди первых объявила о государственном суверенитете – 12 июня 1990 года (Молдова объявила о государственном суверенитете 23 июня 1990 г., Украина – 16 июля 1990 г., Беларусь – 27 июля 1990 г.). День объявления суверенитета РСФСР является Национальным Днем России. 


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