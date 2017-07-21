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Фальшивые паспорта Плахотнюку, Яралову и Джаши были выданы по запросу СИБ и с ведома Додона

Опубликовано : 06 февраль 2020 г. 18:14 | Просмотров: 1 774 | Категория: Власть

Паспорта с фальшивыми идентичностями для Плахотнюка и его окружения были выданы Агентством госуслуг по запросу СИБ, а об операции знали, как нынешний директор СИБ Александр Есауленко, так и лично Игорь Додон.

Об этом агентству OMEGA сообщил источник из бывшего руководства Агентства госуслуг.

Он уточнил, что операция по выдаче второго паспорта началась с Владимира Плахотнюка, которому он формально был нужен для реализации совместной с Додоном акции по спасению захваченных в плен в Афганистане молдавских вертолетчиков. Затем, уже было принято решение о выдаче паспортов для Яралова и Джаши, являвшихся одними из ближайших друзей Плахотнюка.

"В СИБе, в процесс "паспортизации" были посвящены бывший директор Василий Ботнарь и его заместитель, нынешний директор Александр Есауленко. Кстати, Есауленко был тем, кто на момент экстрадиции турецких учителей координировал деятельность СИБа в Аэропорту", - заявил собеседник агентства.

Накануне, стало известно о том, что приближенный к олигарху Владимиру Плахотнюку миллионер Важа Джаши незаконно получил второй молдавский паспорт на фамилию Резник.

В Молдове, Важа Джаши известен, как один из основных партнеров теперь уже беглого молдавского олигарха Владимира Плахотнюка.

Ранее уже сообщалось, что Плахотнюку был незаконно выдан паспорт на имя Владислава Владимировича Новака. Кроме того, другому представителю ближайшего окружения Плахотнюка, также незаконно была предоставлена идентичность "Сергей Валентинович Хаикин", якобы рожденного 30.03.1966 г.. Всем им были выданы молдавские биометрические паспорта.


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