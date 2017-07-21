Экс-премьер Румынии Людовик Орбан вновь выдвинут кандидатом в премьеры ...

Об этом Йоханнис заявил в четверг по итогам консультаций с парламентскими партиями.

Президент Румынии настаивает, что в сложившейся политической ситуации "корректным решением" являются досрочные выборы. В этой связи Клаус Йоханнис считает, что правительство Национал-либеральной партии во главе с Орбаном пришло "с реформаторской повесткой и столкнулось с оппозицией в лице Социал-демократической партии, которая желает остановить происходящее".

"В этой ситуации, с правительством, намеренным изменить дела к лучшему, и с СДП, которая серьезно представлена в парламенте, корректным решением является вернуться к избирателю. Возврат к избирателю означает досрочные выборы. Досрочные выборы являются моим первым выбором", - заявил президент Румынии.

Согласно Конституции Румынии, кандидат в премьеры должен в течение 10 дней представить в парламенте программу своего правительства и состава кабинета министров. Правительство будет утверждено, если за него проголосуют не менее 233 из 465 депутатов.

Правительство Людовика Орбана было отправлено в отставку 5 февраля по требованию ранее правившей Социал-демократической партии Румынии. За отставку правительства проголосовал 261 депутат при необходимых 233 голосах.