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Экс-премьер Румынии Людовик Орбан вновь выдвинут кандидатом в премьеры

Опубликовано : 06 февраль 2020 г. 23:02 | Просмотров: 117 | Категория: Мир

Президент Румынии Клаус Йоханнис поручил отправленному накануне в отставку экс-премьеру Людовику Орбану сформировать новое правительство Румынии.

Об этом Йоханнис заявил в четверг по итогам консультаций с парламентскими партиями.

Президент Румынии настаивает, что в сложившейся политической ситуации "корректным решением" являются досрочные выборы. В этой связи Клаус Йоханнис считает, что правительство Национал-либеральной партии во главе с Орбаном пришло "с реформаторской повесткой и столкнулось с оппозицией в лице Социал-демократической партии, которая желает остановить происходящее".

"В этой ситуации, с правительством, намеренным изменить дела к лучшему, и с СДП, которая серьезно представлена в парламенте, корректным решением является вернуться к избирателю. Возврат к избирателю означает досрочные выборы. Досрочные выборы являются моим первым выбором", - заявил президент Румынии.

Согласно Конституции Румынии, кандидат в премьеры должен в течение 10 дней представить в парламенте программу своего правительства и состава кабинета министров. Правительство будет утверждено, если за него проголосуют не менее 233 из 465 депутатов.

Правительство Людовика Орбана было отправлено в отставку 5 февраля по требованию ранее правившей Социал-демократической партии Румынии. За отставку правительства проголосовал 261 депутат при необходимых 233 голосах.


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