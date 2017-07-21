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Скандал с зарплатами депутатов вскрыл незаконность самих выплат депутатам
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ИЩУ

Скандал с зарплатами депутатов вскрыл незаконность самих выплат депутатам

Опубликовано : 07 февраль 2020 г. 10:50 | Просмотров: 28 843 | Категория: Власть

Депутаты продолжают получать зарплаты, несмотря на то, что начисление зарплат депутатам уже 7 лет не вписываются в нормы бюджетного законодательства.

Этого мнения придерживается публицист-экономист Думитру Барбалат, который аргументированно пришел к выводу о том, что ежемесячные выплаты депутатам не соответствуют нормам бюджетного регулирования. И если в подобных случаях с работниками других сфер, им просто не выплачивают зарплаты, то в случае с депутатами происходит не только наоборот, но и выплачиваются повышенные зарплаты.

Анализируя действительные данные по части средних зарплат парламента и секретариата парламента, экономист отмечает, что согласно Закону о регламенте парламента, в Законе о госбюджете следовало включать и утверждать бюджет парламента, в состав которого следовало включать и бюджет секретариата парламента.

Но, начиная с 2013 года, в нарушение своего же закона/регламента, почему-то делается наоборот - утверждается бюджет секретариата парламента, в котором закамуфлирован и бюджет парламента.

И это вполне объяснимо - парламентарии боятся своего народа, своих избирателей, не хотят раскрывать свои зарплаты.
Итак, о зарплатах.

На 2019 год фонд оплаты персонала секретариата и парламента составил 100.791,1 тыс. леев, для 523 штатных единиц штата (101 депутат и 422 штат секретариата).

На 2020 год фонд оплаты персонала секретариата и парламента утвержден в сумме 103.274,8 тыс. леев при тех же штатах.

Считаем среднюю оплату брутто:
2019г.
100.791.100 : 12 : 523 = 16.060 лей/месяц.
2020г.
103.274.800 : 12 : 523 = 16.455 лей/месяц.

И это средние значения. Но вряд ли у чиновников секретариата такие же зарплаты, как у депутатов.

То есть, оплата депутатов вполне вероятно, что больше расчетных средних данных. Им ведь, кроме зарплаты, полагаются всякие надбавки.

Таким образом, надо бы рассуждать/спорить не о размерах зарплат депутатов, а о законности получения зарплат депутатами начиная с 2013 года.

Потому как секретариат парламента не является законным юридическим публичным органом. А значит и сам секретариат незаконный.
Положение о секретариате утверждено постоянным бюро парламента (№31 от 12.12.2012г.), у которого всего лишь статус рабочего органа парламента. И секретариат обозван как "автономный публичный орган".

А согласно ст.7 Административного кодекса, органом публичной власти признаются учрежденные законом или иным нормативным актом организационная структура или орган, действующие в режиме публичной власти в целях реализации общественного интереса.

Постоянное бюро в качестве рабочего органа парламента не вправе учреждать некие "автономные публичные органы".

Таким образом, еще раз доказано, что действительно "рыба начинает гнить с головы".

В качестве подтверждения своих расчетов Думитру Барбалат приложил выписку из материалов к проекту бюджета на 2020 год, которые были представлены парламенту.

 


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