Под давлением общественности национал-радикал был вынужден уйти из администрации Иона Чебана ...

Трудоустроенный в результате частных договоренностей с мэром Кишинева национал-радикал и один из самых активных идеологов режима Плахотнюка Михаил Багас объявил о своей отставке с должности вице-директора самого прибыльного муниципального предприятия "Аутосалубритате".

Багас сообщил об этом в соцсетях, отметив, что его отставка якобы стала следствием "целенаправленной атаки" в его адрес "со стороны некоторых политических и общественных фигур Кишинева".

"Лживые обвинения, спекуляции, политический прессинг и шантаж, поражал своей активностью и в то же время удивлял скоординированностью всех этих действий", - написал теперь уже бывший чиновник городской администрации, подчеркнув, что прессинг мешал ему выполнять "те обязательства, которые я взял на себя устроившись законно".

Кроме того, Багас сообщил, что он успел собрать и проанализировать текущую ситуацию на занимающемся сбором мусора предприятии.

По его словам, "анализ текущей ситуации предприятия, показал, что определенная группа, назовем ее мусорной мафией, использовала все возможные пути, лишь бы я не добрался до правды".

Ранее агентство OMEGA сообщало, что решение о трудоустройстве Багаса было принято по личной договоренности мэра Кишинева Иона Чебана со своими румынскими партнерами. Сообщивший эту информацию источник агентства отмечает, что партнеры Чебана настояли на трудоустройстве Багаса в руководстве "Autosalubritate", "как гаранта реализации совместного проекта по утилизации мусора".

В результате, специально для Багаса была введена новая должность в руководстве предприятия. Он стал зам.директора по маркетингу, а его зарплата составила 17500 леев.

Назначение Багаса вызвало возмущение общественности, а муниципальные советники были вынуждены вынести решение об отказе в продлении с ним трудовых отношений после истечения испытательного срока.