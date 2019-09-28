Партия Плахотнюка намерена получить места в правительстве Додона ...

Демпартия претендует на портфели министров в проголосованном ею и контролируемом Игорем Додоном правительстве Иона Кику.

Об этом заявил председатель Демпартии Павел Филип в эфире общественного телеканала Moldova-1.

Филип сообщил, что возглавляемая им партия открыта для диалога, с целью формирования парламентского большинства, а ДПМ потребует места в правительстве.

"Основной момент, получим ли мы необходимые инструменты для выполнения обещаний? Это портфели в правительстве, административные инструменты, которые дают возможность выполнять свою предвыборную программу", - отметил Филип.

Он не уточнил, о каких именно местах в правительстве ведет речь, в условиях, когда сам премьер-министр Ион Кику был министром финансов в правительстве Демпартии, министр экономики Анатолий Усатый был вице-премьером в правительстве Демпартии, министр соцобеспечения Виорика Думбрэвяну была госсекретарем в том же правительстве. Кроме того, целый ряд заместителей министров в контролируемом Додоном правительстве были госсекретарями в контролируемом Владимиром Плахотнюком правительстве.