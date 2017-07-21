Скончался депутат Иван Забунов ...

Депутат, председатель Болгарского общества "Возрождение" Иван Забунов скончался в пятницу после продолжительной болезни на 72-м году жизни.

Забунов родился 28 июня 1948 года в с.Твардица.

В парламенте нынешнего созыва он представлял Партию социалистов. Был депутатом парламента созыва 1994-98 г.г.

В 1989 году основал и возглавил Болгарское общество "Возрождение" ("Възраждане").