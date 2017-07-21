Скончался депутат Иван Забунов
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Депутат, председатель Болгарского общества "Возрождение" Иван Забунов скончался в пятницу после продолжительной болезни на 72-м году жизни.
Забунов родился 28 июня 1948 года в с.Твардица.
В парламенте нынешнего созыва он представлял Партию социалистов. Был депутатом парламента созыва 1994-98 г.г.
В 1989 году основал и возглавил Болгарское общество "Возрождение" ("Възраждане").
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