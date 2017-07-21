Росийско-молдавский шпионский скандал продолжается ...

Обвиненная в шпионаже в пользу молдавских спецслужб бывший топ-менеджер "Интер РАО" Карина Цуркан вновь арестована и помещена в СИЗО.

Решение о повторном аресте Цуркан было принято в пятницу в Москве Вторым кассационным судом Москвы, изменившим меру пресечения находившейся на свободе Карине Цуркан.

Ее взяли под стражу в зале суда.

Сама Цуркан отрицает обвинения в сотрудничестве с молдавскими спецслужбами.

Как сообщает РБК, решение об освобождении Цуркан обжаловала Генеральная прокуратура, чье представление суд рассматривал в закрытом режиме. Постановление об освобождении подлежит отмене, материал по ходатайству следователя о продлении ареста передают на новое рассмотрение в апелляцию, сообщил судья.

Тройка судей согласилась с доводами замгенпрокурора Леонида Коржинека, что решение об освобождении Цуркан было принято с существенными нарушениями уголовно-процессуального закона.

Цуркан была арестована в июне 2018 года и содержалась в "Лефортово" более полутора лет. 16 января Первый апелляционный суд отменил решение о продлении ареста и изменил ей меру пресечения на запрет определенных действий, сославшись на то, что предельный срок содержания под стражей истек, а ФСБ не смогла вовремя завершить следственные действия. Цуркан было запрещено покидать жилище в ночное время, общаться со свидетелями по ее уголовному делу и гражданами иностранных государств, пользоваться средствами связи и интернетом.

После освобождения из СИЗО Цуркан в интервью РБК впервые рассказала о том, в чем ее обвиняют. Цуркан вменяется передача секретных сведений Службе информации и безопасности (СИБ) Молдавии, которая затем якобы передала их органам НАТО. По версии следствия, она была завербована в молдавскую разведку в 2004 году полковником Александром Попеску (бывший сотрудник молдавских спецслужб, часто выступает экспертом в местных СМИ).

Карина Цуркан, обвиненная в шпионаже в пользу молдавской разведки, раскрыла детали версии ФСБ России, согласно которой одним из фигурантов обвинения в шпионаже является занимающий должность президента Игорь Додон.

Она была арестована в июне 2018 года. По версии следствия, она стала агентом молдавской разведки в 2004 году. По ее словам, в 2015 году молдавская разведка направила в спецслужбы НАТО три рапорта, где дословно излагалось содержание секретной переписки Минэнерго по поводу поставок газа в Молдову и электроэнергии в Крым. Еще одно письмо касалось поставок электроэнергии с территории России, но куда именно, Цуркан сообщить отказалась.