В руководстве Российской Армии воруют миллиардами ...

О задержании одного из руководителей Российской Армии сообщил "Интерфакс", уточнив, что высокопоставленному военному инкриминируют два эпизода в рамках уголовного дела о мошенничестве.

Ранее стало известно, что Арсланову предъявлено обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей: "по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно".

Как следует из документов, уголовное дело было возбуждено 6 августа 2013 года по факту хищения денежных средств при заключении государственного контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту специальной военной техники ВС.