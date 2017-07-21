Путин и Лукашенко решили сыграть в хоккей перед переговорами о поставках нефти ...

Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко прервали переговоры в Сочи, чтобы сыграть в хоккей.

Как сообщает "Интерфакс", Путин и Лукашенко прервали начатые в формате тет-а-тет переговоры из-за того, что часть российской делегации не смогла прилететь из-за непогоды.

До приезда делегации, президенты решили провести товарищеский матч. Путин вышел на лед под номером 11, Лукашенко - под номером один. В матче также принимает участие и сын белорусского лидера Николай.

Это первые переговоры Лукашенко с Путиным после конфликта в связи с поставками российской нефти в Беларусь.

Ранее, Россия отказалась от поставок нефти в Беларусь без уплаты "премии". Минск посчитал эти условия Москвы дискриминационными и перешел на закупку более дорогого топлива на европейском рынке. Россия предприняла эти меры в отношении Беларуси, несмотря на то, что обе страны являются членами Таможенного союза и Евразийского экономического сообщества.