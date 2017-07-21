show_banner('300x250'); //размер баннера ?> show_banner('728x90'); //размер баннера ?>
МЕНЮ
Twitter
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вчера, 22:02  

Путин и Лукашенко не договорились о снижении цен на нефть для Беларуси

Вчера, 18:19  

Путин и Лукашенко решили сыграть в хоккей перед переговорами о поставках нефти

Вчера, 16:52  

В руководстве Российской Армии воруют миллиардами

Вчера, 14:23  

Росийско-молдавский шпионский скандал продолжается

Вчера, 14:12  

Скончался депутат Иван Забунов

Вчера, 12:34  

Партия Плахотнюка намерена получить места в правительстве Додона
все новости
ИЩУ

Путин и Лукашенко не договорились о снижении цен на нефть для Беларуси

Опубликовано : 07 февраль 2020 г. 22:02 | Просмотров: 341 | Категория: Мир

Россия не намерена идти на уступки Беларуси в поставках нефти, а Беларусь будет получать от России нефть по рыночной цене.

Об этом заявил зам.главы Администрации президента России Дмитрий Козак по итогам проведенных в Сочи переговоров между президентами России и Беларуси, Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.

Как заявил Козак, поставки нефти из России в Беларусь будут производиться компаниями по рыночной цене, вмешиваться в процесс формирования ее стоимости власти России не будут.

"Если предоставлять скидки, нам необходимо было бы вводить государственное регулирование нефтяного рынка, что мы сделать не сможем, мы не можем менять постоянно правила игры, ставить в непонятное положение наши нефтяные компании", - сказал Дмитрий Козак, цитируемый РБК.

Ранее, Россия отказалась от поставок нефти в Беларусь без уплаты "премии". Минск посчитал эти условия Москвы дискриминационными и перешел на закупку более дорогого топлива на европейском рынке. Россия предприняла эти меры в отношении Беларуси, несмотря на то, что обе страны являются членами Таможенного союза и Евразийского экономического сообщества.


Загрузка...
Сообщить о ошибке | Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
МИР
Путин и Лукашенко не договорились о снижении цен на нефть для Беларуси

Путин и Лукашенко не договорились о снижении цен на нефть для Беларуси ...

Просмотров: 338
Путин и Лукашенко решили сыграть в хоккей перед переговорами о поставках нефти

Путин и Лукашенко решили сыграть в хоккей перед переговорами о поставках нефти ...

Просмотров: 307
В руководстве Российской Армии воруют миллиардами

В руководстве Российской Армии воруют миллиардами ...

Просмотров: 394
Росийско-молдавский шпионский скандал продолжается

Росийско-молдавский шпионский скандал продолжается ...

Просмотров: 443
Экс-премьер Румынии Людовик Орбан вновь выдвинут кандидатом в премьеры

Экс-премьер Румынии Людовик Орбан вновь выдвинут кандидатом в премьеры ...

Просмотров: 470
Глава Госдумы назвал бывшие советские республики причиной отсталости России

Глава Госдумы назвал бывшие советские республики причиной отсталости России ...

Просмотров: 4 205
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 17 838
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 45 027
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 42 190
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 19 953
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
У Молдовы может появиться граница с Россией ?

У Молдовы может появиться граница с Россией ?

Просмотров: 65 718
Скандал с зарплатами депутатов вскрыл незаконность самих выплат депутатам

Скандал с зарплатами депутатов вскрыл незаконность самих выплат депутатам

Просмотров: 47 204
Запуск 'Турецкого потока' вскрыл масштабы воровства в 'Молдовагаз'

Запуск 'Турецкого потока' вскрыл масштабы воровства в 'Молдовагаз'

Просмотров: 46 135
Зеленский напомнил Путину, что газопровод принадлежит Украине

Зеленский напомнил Путину, что газопровод принадлежит Украине

Просмотров: 45 162
Генеральный прокурор распорядился проверить имущество своего заместителя

Генеральный прокурор распорядился проверить имущество своего заместителя

Просмотров: 40 283
Додон посоветовал Дмитрию Козаку отказаться от своей инициативы

Додон посоветовал Дмитрию Козаку отказаться от своей инициативы

Просмотров: 38 868
Германия уличила Путина во лжи

Германия уличила Путина во лжи

Просмотров: 30 102
Столичным транспортом руководил чиновник с фальшивым дипломом

Столичным транспортом руководил чиновник с фальшивым дипломом

Просмотров: 18 952
ВЛАСТЬ
Скончался депутат Иван Забунов

Скончался депутат Иван Забунов

Вчера, 12:34  Партия Плахотнюка намерена получить места в правительстве Додона
Вчера, 10:50  Скандал с зарплатами депутатов вскрыл незаконность самих выплат депутатам
06.02.2020  Фальшивые паспорта Плахотнюку, Яралову и Джаши были выданы по запросу СИБ и с ведома Додона
ЛЮДИ
Скончался депутат Иван Забунов

Скончался депутат Иван Забунов

03.02.2020  Платон стал свободнее на 12 лет
07.01.2020  Бузова стала особо ценить уединение
06.01.2020  Ситуация в связи с газоснабжением Молдовы требует широких публичных дебатов
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
МИД Украины отстранил от должности консула Украины в Бельцах, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней

МИД Украины отстранил от должности консула Украины в Бельцах, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней

05.02.2020  СМИ: Украинский дипломат обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней
05.02.2020  Бывший глава спецслужб стал единственным обвиняемым по делу о незаконной выдаче турецких учителей
05.02.2020  Плахотнюк продолжает беззаботно находиться в США



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Февраль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Февраль 2020 (43)
Январь 2020 (158)
Декабрь 2019 (257)
Ноябрь 2019 (247)
Октябрь 2019 (275)
Сентябрь 2019 (240)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker Анализ сайта