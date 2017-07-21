Путин и Лукашенко не договорились о снижении цен на нефть для Беларуси ...

Россия не намерена идти на уступки Беларуси в поставках нефти, а Беларусь будет получать от России нефть по рыночной цене.

Об этом заявил зам.главы Администрации президента России Дмитрий Козак по итогам проведенных в Сочи переговоров между президентами России и Беларуси, Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.

Как заявил Козак, поставки нефти из России в Беларусь будут производиться компаниями по рыночной цене, вмешиваться в процесс формирования ее стоимости власти России не будут.

"Если предоставлять скидки, нам необходимо было бы вводить государственное регулирование нефтяного рынка, что мы сделать не сможем, мы не можем менять постоянно правила игры, ставить в непонятное положение наши нефтяные компании", - сказал Дмитрий Козак, цитируемый РБК.

Ранее, Россия отказалась от поставок нефти в Беларусь без уплаты "премии". Минск посчитал эти условия Москвы дискриминационными и перешел на закупку более дорогого топлива на европейском рынке. Россия предприняла эти меры в отношении Беларуси, несмотря на то, что обе страны являются членами Таможенного союза и Евразийского экономического сообщества.