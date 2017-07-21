Партия Майи Санду готовит совместную Декларацию с Демпартией ...

Как заявила в пятницу в эфире телеканала TV8 лидер партии PAS Майя Санду, "сейчас обсуждается подписание совместной Декларации [с Демпартией]".

На просьбу раскрыть суть совместного с Демпартией документа, Санду сообщила, что "эта Декларация подтвердит европейский курс Молдовы, а не всякие там евразийские союзы и другое, что хочет сделать это правительство", - отметила председатель партии PAS Майя Санду, дав понять, что среди подписантов будут и представители Платформы DA.

Ранее называвшие себя антиолигархическими партии PAS и Платформа DA отказались от идеи запрета деятельности Демпартии, обвиненной в узурпации государственной власти в ожидании "реформирования изнутри" этого формирования.