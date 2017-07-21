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Министру иностранных дел грозит отставка после скандального заявления

Опубликовано : 08 февраль 2020 г. 18:10 | Просмотров: 826 | Категория: Власть

Ветераны Приднестровского конфликта потребовали отставки министра иностранных дел и европейской интеграции Аурела Чокоя, который на днях оправдал вмешательство Россий в конфликт на Днестре целью прекратить кровопролитие.

В субботу ветераны собрались на Площади Великого национального собрания и объявили о создания Национального совета ветеранов, обвинив правительство в безразличии к проблемам ветеранов Приднестровского конфликта, ветеранов войны в Афганистане, а также ветеранов локальных конфликтов.

Кроме социальных требований, ветераны потребовали отправить в отставку главу МИДЕИ Аурела Чокоя из-за его заявления о Приднестровском конфликте.

Несколько сотен ветеранов прошли маршем к зданию МИДЕИ, держа в руках фотографии погибших в конфликте, скандируя "Отставка" и "Чокоя на помойку!". Требования ветеранов стали реакцией на заявления Чокоя о том, что "военное вмешательство Российской Федерации в конфликт на Днестре имело целью лишь прекратить кровопролитие".

В ходе манифестации было принято решение учредить Национальный совет ветеранов, а собравшиеся потребовали от премьер-министра Иона Кику принять представителей ветеранов для обсуждения их требований.


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