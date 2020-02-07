Нынешний министр культуры попался на воровстве компьютеров ...

Предложивший артистам быть голодными в ответ на претензии о задержке зарплаты Министр образования и культуры Корнелий Попович в своей трудовой биографии имел один нелицеприятный факт, связанный с воровством двух компьютеров из международного проекта.

Очевидно, Попович, как истинный талант, именно таким образом утолял свой материальный голод, находясь в должности проректора Академии гос.управления при президенте.

История "о компьютерах" известна достаточно широкому кругу работавших тогда преподавателей вуза.

В 2007 году, представитель кишиневского офиса UNDP Ион Кошуляну обратился в Академию с предложением о реализации проекта по полной компьютеризации вуза. В отсутствие ректора Александра Романа, который находился тогда в командировке, проректор Академии Попович согласился с предложением и сразу же получил для тестирования два высокопроизводительных компьютера.

Сообщившие агентству эту историю источники, отмечают, что самый интересный этап произошел по возращении ректора в Молдову.

"Ничего не подозревавший представитель UNDP позвонил Роману с целью поинтересоваться, если те самые два компьютера выдержали тестирование. Тогда и вскрылся факт воровства компьютеров", - заявили собеседники агентства.

Информация об инциденте дошла и до тогдашнего президента Владимира Воронина, который распорядился провести расследование и поручил провести его своему советнику Артуру Решетникову. Тот, в свою очередь, назначил ответственным за расследование работавшего в его подчинении Игоря Время.

Далее, за расследование отвечал тогдашний вице-премьер Виктор Степанюк, который назначил служебное расследование и даже вызвал для разбирательств ректора Академии Александра Романа и про-ректора Корнелиу Поповича.

Позже, в 2008 году, по завершению служебного расследования, Попович, отрицавший какую-либо связь с пропавшими компьютерами, был уволен по указанию президента.

По некоторым данным, к расследованию были привечены и правоохранительные органы.

В ноябре 2019 года, Корнелиу Попович стал министром образования, культуры и исследований в правительстве Иона Кику. До этого, он был советником Игоря Додона.

В январе этого года, посетив коллектив Национального Театра оперы и балета, отвечая на требования артистов о своевременной выдаче и без того низких зарплат, министр культуры Корнелиу Попович заявил, что "артист должен быть голодным".