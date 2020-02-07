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В поезде Кишинев-Москва искали бомбу

Опубликовано : 09 февраль 2020 г. 19:45 | Просмотров: 233 | Категория: Страна / Мир

Московская полиция проверяла на наличие взрывного устройства пассажирский поезд Кишинев-Москва, прибывший в Москву в воскресенье вечером.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу, сотрудники полиции проверили поезд Кишинев - Москва, прибывший на Киевский вокзал, никаких опасных предметов там не обнаружено.

"Полицейские проверили состав поезда, никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было", - сказал собеседник агентства, добавив, что полицейских вызвал один из пассажиров, у которого возникли подозрения в отношении другого пассажира.

Ранее, неизвестный сообщил об угрозе взрыва в поезде Кишинев - Москва, который прибыл на 15-й путь Киевского вокзала Москвы.

Волна "минирований" началась в Москве в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. По данным руководства МВД России, большая часть анонимных сообщений о минировании поступала с территории Сирии.


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