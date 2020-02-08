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В России создают стратегический запас медицинских масок

Опубликовано : 10 февраль 2020 г. 08:43 | Просмотров: 192 | Категория: Мир

Правительство России поручило сформировать стратегический запас медицинских масок на случай распространения в России коронавируса.

Как сообщает издание "Известия", это решение было принято в ходе оперативного совещания премьер-министра России Михаила Мишустина со своими заместителями.

По данным издания, Россия способна нарастить производство средств индивидуальной защиты почти втрое - до 900 млн штук в год, в случае же спада спроса на маски Росрезерв сможет выкупить излишки у производителей.

Отмечается, что на фоне новостей о распространении коронавируса в России подскочил спрос на маски, а некоторые аптеки стали завышать цены на противовирусные препараты и средства индивидуальной защиты. Такие действия продавцов уже вызвали реакцию президента России Владимира Путина, который заявил, что нужно отбирать лицензии у таких аптек.

Рост оптовых цен на маски и противовирусные препараты уже зафиксирован в целом ряде регионов России. Наибольший рост оптовых цен, по которым некоторые аптечные организации осуществляли закупку медицинских масок в декабре 2019 года - январе 2020 года, зафиксирован в республиках Адыгея (на 1566,7%) и Дагестан (на 650%), в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (на 597,4%), в Нижегородской области (на 566,67%), в Москве и Московской области (на 522%).


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