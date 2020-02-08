Дочерняя компания Газпрома незаконно взимала плату за газ с потребителей ...

После того, как в 2016 году был принят новый Закон о природном газе, Национальное агентство по регулированию в энергетике до сих пор не утвердило новую Методологию расчетов тарифов на природный газ для потребителей, а тарифы "Молдовагаз" до сих пор находятся вне закона.

О том, что тарифы на газ для потребителей не соответствуют нормам закона сообщил в соцсетях публицист-экономист Думитру Барбалат.

Он напомнил, что после того, как в 2016 году был отменен ранее действующий закон о природном газе №123/2009 и введен новый закон №108/2016, НАРЭ обязано было утвердить уже другую методологию о расчетах тарифов на природный газ для потребителей. Но, несмотря на это требование закона, другой методологии до настоящего времени нет.

"НАРЭ решили "схитрить" и своим постановлением №360/04.10.2019г. (Монитор от 25.10.2019), задним числом, как бы распространили положения старой методологии №678/2014.

Данное решение противозаконно. Потому как в действующем законе целый ряд новых положений, которые должны быть в методологии, и которые отличны от положений отмененного закона. То есть, старая методология "s-a consumat"/"полностью исчерпана" и не подлежит продлению, тем более задним числом", - отмечает экономист.

Он подчеркивает, что теперь НАРЭ намерено повторить ошибку, еще раз нарушая закон. "Решением НАРЭ о тарифах на природный газ №88/16.03.2018 (Монитор от 17.03.2018) с указанием, что тарифы "на 2018 год", решили так же задним числом распространить действие, начиная с 01.01.2018. Чтобы "покрыть" срок с 01.01.2018г. до 17.03.2018г.

Но и это не спасает патовое положение с тарифами на природный газ. Ведь и на весь последующий период - с 01.01.2019 по настоящее время нет утвержденных тарифов для потребителей на природный газ", - отмечает экономист Дмитрий Барбалат.

Ни НАРЭ, ни молдо-российское АО "Молдовагаз" пока ничего не сообщали о своих дальнейших действиях в связи с незаконностью расчета тарифов для потребителей и, следовательно, незаконного выставления счетов на оплату газа потребителям запоследние несколько лет.

Согласно официальным данным, в Молдове более 713 тысяч бытовых потребителей природного газа, а также около 14 тысяч предприятий, которым "Молдовагаз" поставляет природный газ.