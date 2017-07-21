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Преемница Ангелы Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры ФРГ

Опубликовано : 10 февраль 2020 г. 15:27 | Просмотров: 258 | Категория: Мир

Считавшаяся преемницей Ангелы Меркель на посту главы правительства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр уйдет с поста председателя Христианско-демократического союза в ближайшие месяцы, после того как партия организует выборы кандидата на пост канцлера Германии.

Как сообщает Deutsche Welle, председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр отказалась от выдвижения своей кандидатуры на пост канцлера Германии. Об этом немецкие информагентства сообщают в понедельник со ссылкой на неназванных собеседников в партийных кругах, знакомых с положением дел.

По их сведениям, Крамп-Карренбауэр намерена к лету организовать выборы кандидата от ХДС на пост канцлера ФРГ, "подготовить партию к будущему" и затем "покинуть пост председателя" ХДС, который она занимает с декабря 2018 года.

При этом действующая глава правительства ФРГ Ангела Меркель хочет, чтобы Крамп-Карренбауэр осталась на министерской должности, утверждают собеседники агентств. Председатель ХДС является министром обороны Германии с июля 2019 года.


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