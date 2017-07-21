Депутат Сырбу занимался подкупом депутатов ...

Член фракции Демпартии в парламенте Сергей Сырбу был одним из тех, кто в парламенте прошлого созыва вел подкуп депутатов от Партии коммунистов с целью их перехода во фракцию ДПМ.

Об этом в эфире телеканала TV8 заявил лидер ПКРМ Владимир Воронин, уточнив, что он был одним из тех, кто подписал заявление в Центр по борьбе с коррупцией в связи с незаконной деятельностью Сырбу.

Воронин не стал раскрывать имя депутатов, которых пытался коррумпировать Сырбу, но дал понять, что речь идет о бывших депутатах Инне Шупак и Елене Боднаренко. По словам Воронина, сумма, предлагаемая Сергеем Сырбу за переход во фракцию Демпартии превышала 300 тысяч евро.

Лидер ПКРМ также сообщил, что целью Демпартии было принудить всех депутатов Партии коммунистов покинуть фракцию и оставить Воронина в одиночестве.

Ранее уже сообщалось, что в отношении депутата Сырбу заведено уголовное дело, без уточнения подробностей.