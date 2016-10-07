Воронин послал 'по-мужски' Додона на торжественном мероприятии ...

Инцидент произошел в ходе торжественного мероприятия по случаю 25-летия Конституции, когда занимающий должность президента Игорь Додон попытался поздороваться с экс-президентом Владимиром Ворониным.

Об этом сообщил Владимир Воронин в эфире телеканала TV8, отвечая на вопрос ведущей, когда он последний раз общался с Додоном.

"Последний раз я его видел на расстоянии вытянутой руки на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию Конституции (в 2019 году – Ред.). Он протянул руку, я повернулся к нему спиной и даже послал его так, чисто по-мужски", - сказал Воронин, отметив, что "он для меня не президент".

В этой связи, экс-президент Молдовы заявил, что Додон "избран неконституционным путем". "Поэтому, он для меня никто", - подчеркнул третий президент Молдовы Владимир Воронин.