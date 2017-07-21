Правительство отменяет элитные пенсии прокуроров и судей ...

Утвержденные Игорем Додоном пенсии в несколько десятков тысяч леев для прокуроров и судей будут отменены.

Как сообщает издание mold-street.com, с инициативой об отмене элитных пенсий для этой категории бюджетников выступило Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения.

Инициатива предполагает изменение соответствующих положений законов о статусе судей и о пенсионной системе в части, касающейся пенсий прокуроров. После изменения схемы начисления пенсий, прокурорам и судьям будут начисляться пенсии на общих основаниях.

В настоящий момент, после того, как занимающий должность президента Игорь Додон утвердил в 2018 году положения о пенсиях прокуроров и судей, эти категории бюджетников получают пенсии свыше 20 тысяч леев, а некоторые из них имеют пенсии свыше 30 тысяч леев.

Ранее уже сообщалось, что эти элитные пенсии для коррумпированных судей и прокуроров были сохранены и в период нахождения у власти правительства Майи Санду, обещавшего бороться с коррупцией.



