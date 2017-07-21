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Правительство отменяет элитные пенсии прокуроров и судей

Опубликовано : 11 февраль 2020 г. 10:22 | Просмотров: 5 119 | Категория: Власть

Утвержденные Игорем Додоном пенсии в несколько десятков тысяч леев для прокуроров и судей будут отменены.

Как сообщает издание mold-street.com, с инициативой об отмене элитных пенсий для этой категории бюджетников выступило Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения.

Инициатива предполагает изменение соответствующих положений законов о статусе судей и о пенсионной системе в части, касающейся пенсий прокуроров. После изменения схемы начисления пенсий, прокурорам и судьям будут начисляться пенсии на общих основаниях.

В настоящий момент, после того, как занимающий должность президента Игорь Додон утвердил в 2018 году положения о пенсиях прокуроров и судей, эти категории бюджетников получают пенсии свыше 20 тысяч леев, а некоторые из них имеют пенсии свыше 30 тысяч леев.

Ранее уже сообщалось, что эти элитные пенсии для коррумпированных судей и прокуроров были сохранены и в период нахождения у власти правительства Майи Санду, обещавшего бороться с коррупцией.


 


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