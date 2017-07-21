В России антифашистов обвинили в терроризме и попытке свержения власти ...

Военный суд в Пензе постановил уничтожить книгу Карла Маркса, а семерых обвиняемых по так называемому делу "Сети" приговорили к 86 годам тюрьмы.

Один из обвиняемых - Дмитрий Пчелинцев - осужден на 18 лет колонии строгого режима, остальные получили сроки от 6 до 16 лет. Хотя никто из подсудимых свою вину не признал, суд счел их виновными в терроризме и попытке свержения правительства.

Адвокаты и представители правозащитных организаций настаивали на том, что обвиняемые на самом деле были антифашистами и анархистами, что к ним применяли пытки электротоком и подбрасывали вещественные доказательства.

"Тюрьма, как написано в законодательстве, должна исправлять человека. Что еще во мне должно исправиться? Был я антифашистом - я и сейчас антифашист. Кем я должен стать? Фашистом? Занимался любительским спортом - а сейчас превратился в скелет" – заявил осужденный музыкант Василий Куксов, заразившийся в СИЗО туберкулезом.

Решением суда были конфискованы легальные ружья обвиняемых – два охотничьих ружья "Сайга" и одно ружье "Сайга", которые будут переданы в Нацгвардию. Кроме того, суд постановил уничтожить пособия по стрелковому делу, книгу Карла Маркса, различные анархистские издания. Также уничтожены будут мобильные телефоны, флешкарты, жесткие диски и ноутбуки осужденных.

Пришедшие поддержать подсудимых кричали в зале суда: "Позор!", "Свободу политзаключенным!".

Осужденные находятся под стражей с осени 2017 года, кроме двоих, которые были задержаны 4 июля 2018 года.