Президент Украины уволил главу своей администрации
|
Президент Владимир Зеленский уволил с должности главы Офиса президента Украины Андрея Богдана.
Сразу же на эту должность был назначен бывший помощник главы государства Андрей Ермак.
Андрей Ермак ранее вел переговоры как представитель президента в нормандской четверке вместе с главой МИД Вадимом Пристайко.
Также он возглавлял координационную группу Украины по обмену пленными.
Загрузка...
Загрузка...
Похожие новости
МИР
Президент Украины уволил главу своей администрации ...Просмотров: 308
В России создают стратегический запас медицинских масок ...Просмотров: 452
В поезде Кишинев-Москва искали бомбу ...Просмотров: 740
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ