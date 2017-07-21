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Президент Украины уволил главу своей администрации

Опубликовано : 11 февраль 2020 г. 12:02 | Просмотров: 307 | Категория: Мир

Президент Владимир Зеленский уволил с должности главы Офиса президента Украины Андрея Богдана.

Сразу же на эту должность был назначен бывший помощник главы государства Андрей Ермак.

Андрей Ермак ранее вел переговоры как представитель президента в нормандской четверке вместе с главой МИД Вадимом Пристайко.

Также он возглавлял координационную группу Украины по обмену пленными.


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