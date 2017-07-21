Президент Украины уволил главу своей администрации ...

Сразу же на эту должность был назначен бывший помощник главы государства Андрей Ермак.

Андрей Ермак ранее вел переговоры как представитель президента в нормандской четверке вместе с главой МИД Вадимом Пристайко.

Также он возглавлял координационную группу Украины по обмену пленными.