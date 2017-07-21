Жена президента непризнанного Приднестровья приняла гражданство Румынии
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Супруга лидера непризнанной приднестровской республики поклялась быть преданной румынскому народу и защищать национальные интересы Румынии.
В соцсетях появилась копия выписки из данных румынского Национального органа по гражданству, в котором фигурирует гражданка Красносельская Светлана.
Авторы настаивают, что указанное лицо является супругой президента непризнанной приднестровской республики Вадима Красносельского.Судя по данным, свои отношения с Румынским государством Светлана Красносельская узаконила еще в 2013 году.
Известно, что при принятии гражданства Румынии в обязательном порядке приносится клятва верности Румынии, Согласно ст.19 Закона о гражданстве Румынии она выглядит следующим образом: "Клянусь быть преданным родине и румынскому народу, защищать права и национальные интересы, соблюдать Конституцию и законы Румынии". Статья 54 (1) Конституции Румынии указывает, что "верность стране является священной".
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