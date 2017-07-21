Жена президента непризнанного Приднестровья приняла гражданство Румынии ...

Супруга лидера непризнанной приднестровской республики поклялась быть преданной румынскому народу и защищать национальные интересы Румынии.

В соцсетях появилась копия выписки из данных румынского Национального органа по гражданству, в котором фигурирует гражданка Красносельская Светлана.

Авторы настаивают, что указанное лицо является супругой президента непризнанной приднестровской республики Вадима Красносельского.