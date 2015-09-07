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Власти отказались закрывать политическое уголовное дело 'группы Петренко'

Опубликовано : 11 февраль 2020 г. 20:11 | Просмотров: 296 | Категория: Власть

Высшая судебная палата отказалась вынести оправдательный приговор по делу "группы Петренко", направив его в Кишиневскую Апелляционную палату, где процесс начнется сначала.

Во вторник, ВСП рассматривала кассационную жалобу обвиняемых. В свою очередь Генеральная прокуратура продолжает считать политзаключенных виновными и организаторами массовых беспорядков.

Как написал в соцсетях, экс-депутат Григорий Петренко, "по-хорошему, после международной реакции, заявлений ПАСЕ, решения Правительства Германии признать дело политическим, докладов Госдепа США и, наконец, бегства Плахотнюка из страны, должен был быть оправдательный приговор".

По мнению Петренко, вернув дело в Апелляционную палату, "судьи Высшей судебной палаты решили сыграть в футбол". "Никто не хочет брать на себя ответственность ни за обвинительный, ни за оправдательный приговор. Прокуроры, несмотря на отзыв кассации, продолжают настаивать на обвинительном приговоре, считая нас организаторами массовых беспорядков.

Убеждён, что в нашем политическом деле новая власть сегодня могла бы поставить точку, но решила поставить многоточие ...", - отметил Григорий Петренко.

Ранее уже сообщалось, что активисты партии "Наш дом Молдова" (ныне – партия "Европейские Левые") во главе с экс-депутатом Григорием Петренко были задержаны в ходе мирного протеста 6 сентября 2015 года.

Впоследствии, группой прокуроров во главе с одиозным Нику Шендря применила в их отношении неоднократно продлеваемую меру пресечения в виде превентивного ареста в СИЗО-13.

В 2017 году коллегия суда с. Рышкановка вынесла обвинительное решение, приговорив членов т.н. "группы Петренко" к срокам лишения свободы от 3 до 4,5 лет условно.

В 2019 году Апелляционная палата Кишинёва оставила в силе обвинительный приговор с некоторыми изменениями.

Дело получило широкий резонанс как в Молдове, так и за ее пределами и было признано политическим в документах Госдепартамента США, Евросоюза, Правительства Германии. Также был принят целый ряд деклараций членов ПАСЕ о прекращении политических преследований "группы Петренко".

Уже после смены режима в Молдове, прокуроры не отозвали свои абсурдные обвинения и считают обвинительный приговор в отношении фигурантов "группы Петренко" справедливым.


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