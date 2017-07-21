Делегация Додона на Мюнхенскую конференцию состоит из 14 человек
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Занимающий должность президента Игорь Додон решил совершить очередной дорогостоящий вояж за деньги налогоплательщиков.
На этот раз, Додон собрался в Мюнхен на Конференцию по безопасности. Молдавская делегация будет одной из самых многочисленных и состоит из ближайших к Додону чиновников и депутатов.
Как сообщил агентству OMEGA источник в Аппарате президента, "делегация вылетает 13 февраля и будет больше партийной, чем государственной, что видно из состава делегации". "В составе делегации 14 человек. Несмотря на то, что в делегации будет и министр иностранных дел, вторым человеком в делегации обозначен Богдан Цырдя", - заявил собеседник агентства, уточнив, что не запланировано никакого выступления на Конференции ни со стороны самого Додона, ни со стороны главы МИД.
Примечательно, что в прошлом году широко разрекламированное Игорем Додоном свое участие в Мюнхенской конференции по безопасности оказалось очередным заурядным бахвальством.
Тогда, имя Додона даже не фигурировало среди приглашенных на мероприятие. Тема Молдовы так же не была обозначена среди тем дискуссий ни в один из дней работы Конференции.
Объявленная Додоном в соцсетях презентация "основных параметров документа под названием "Большой пакет для Молдовы"" прошло в небольшом кабинете в присутствии нескольких человек, включая двух его советников.Власти пока не сообщали о составе делегации Игоря Додона для участия в Мюнхенской конференции по безопасности.
Мюнхенская конференция по безопасности пройдет в баварской столице с 14 по 16 февраля. Тема Молдовы не фигурирует среди дискуссий на форуме.