Додон не поверил заявлениям об убытках дочерней компании Газпрома ...

Об этом Додон сообщил в соцсетях, отметив, что в ходе "рабочей встречи" они "с удовлетворением констатировали улучшение финансовых показателей предприятия".

Додон дал понять, что газовый монополист имеет скрытые резервы, которые позволяют снизить действующие тарифы на газ для населения.

"В ходе этой же встречи обратился к господину Чебану с просьбой изыскать резервы для снижения тарифов на газ", - написал Додон.

Примечательно, что он сделал это заявление на фоне недавних заверений руководства "Молдовагаз" о том, что предприятие якобы несет почти двухмиллиардные убытки из-за якобы заниженных тарифов для населения. Кроме того, глава компании признал, что после запуска газопровода "Турецкий поток", Молдова лишилась доходов от транзита российского газа, за счет чего ранее субсидировался тариф на газ.

В конце января, молдо-российское АО "Молдовагаз", оскорбившись справедливыми обвинениями в воровстве на поставках газа, распространило официальный документ, согласно которому, "у АО "Молдовагаз" образовались отрицательные финансовые отклонения в сумме более 1,5 миллиарда леев". За две недели до этого, глава Правления этого предприятия Вадим Чебан заявил в эфире радио "Спутник-Молдова" заявил, что эти же отклонения составляли "1 млрд 700 миллионов леев".

Сам Вадим Чебан пока не сообщал, где он намерен изыскивать "резервы", о которых заявил Додон, с целью снижения тарифа на газ для населения.