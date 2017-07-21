Лидер Приднестровья напомнил России о невыполненных обещаниях Додона ...

(ВИДЕО) Президент непризнанной приднестровской республики Вадим Красносельский посоветовал занимающему должность президента Молдовы Игорю Додону "задуматься о своих обещаниях, которые он давал Российской Федерации".

Как сообщает телеканал "Первый приднестровский", Вадим Красносельский выступил днем ранее на коллегии регионального внешнеполитического ведомства, в присутствии посла России в Молдове Олега Васнецова.

Как заявил Красносельский, обращая внимание посла России, "это восстановление русского языка, как языка межнационального общения, это возвращение новостных каналов российского телевидения, это восстановление русскоязычных школ".

"И вот, социалисты-то победили, а где обещания? Есть большинство в парламенте; коалиции с одними, с другими с третьими, с десятыми, а где реализация договоренностей, обещаний?", - задался вопросом лидер непризнанного Приднестровья в присутствии посла России в Молдове.