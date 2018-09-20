Майя Санду еще надеется вывести людей на протесты ...

Лидер Партии PAS Майя Санду считает, что может возглавить уличное протестное движение до конца текущего года.

Об этом Санду заявила в эфире телеканала JurnalTV, отметив, что протесты могут быть приурочены к президентским выборам, в которых ее партия намерена участвовать.

По ее мнению, протесты могут быть организованы на фоне роста цен и тарифов. "Мы думали об этом, говорили с людьми и не исключаем возможности протестов", - подчеркнула Санду.

Согласно озвученным ранее планам занимающего должность президента Игоря Додона, выборы президента могут быть назначены на конец осени.

Известно, что на пике протестной волны, до смены режима Плахотнюка, возглавляемая Майей Санду партия могла вывести на протесты не более нескольких сотен человек.