show_banner('300x250'); //размер баннера ?> show_banner('728x90'); //размер баннера ?>
МЕНЮ
Twitter
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Сегодня, 16:12  

Главный 'борец с коррупцией' замешан в транснациональной схеме по отмыванию денег

Сегодня, 15:47  

Отозван с должности посла инициатор преступной схемы по легализации контрабанды в Приднестровье

Сегодня, 14:52  

Марк Ткачук: Необходимо введение чрезвычайного экономического положения

Сегодня, 13:42  

Структура Газпрома скрывает доходы и ведет двойную бухгалтерию

Сегодня, 09:24  

Майя Санду еще надеется вывести людей на протесты

Сегодня, 08:39  

Лидер Приднестровья напомнил России о невыполненных обещаниях Додона
все новости
ИЩУ

Структура Газпрома скрывает доходы и ведет двойную бухгалтерию

Опубликовано : 12 февраль 2020 г. 13:42 | Просмотров: 697 | Категория: Власть / Страна

Дочернее предприятие российского газового гиганта "Газпром", молдо-российское АО "Молдовагаз" уличено в преднамеренном сокрытии доходов и ведении двойной бухгалтерии с целью ухода от налогообложения в Молдове. Все это происходит при попустительстве властей.

Серьезные нарушения в финансовой отчетности монополиста в лице АО "Молдовагаз" обнаружил экономист Дмитрий Барбалат, опубликовавший свои выводы в соцсетях.

Выводы экономиста основаны на анализе финансовой и статистической отчетности деятельности предприятия, согласно которой АО "Молдовагаз" только на протяжении последних четырех лет дважды указало в финансовых отчетах более 5,5 миллиардов леев продаж.

Экономист настаивает, что схема по сокрытию доходов проводится с использованием аффилированных АО "Молдовагаз" районных предприятий, которым центральное управление возвращает на содержание около 20% стоимости оплаченного потребителями газа.

"Как результат, все районные предприятия, дочерние предприятия А.О. "Молдова-газ", перестали быть рентабельными предприятиями, показывают в своих финансовых отчетах отрицательную прибыль перед налогообложением. То есть не платят налоги с предпринимательской деятельности", - отмечает Дмитрий Барбалат.

Более того, А.О. "Молдова-газ" в отчете аппарата объединения указывает 100% аккумулированной суммы продаж.

По утверждению экономиста, законно эта сумма (100%) продаж могла/должна бы фигурировать в консолидированном финансовом отчете А.О., и никак не в финансовом отчете аппарата объединения, что является нарушением закона №113/2007 о бухгалтерском учете.

"Таким образом, в данном монопольном объединении, при своеобразном, вроде, бухучете, около 20% годовых продаж фигурирует дважды - в отчете аппарата объединения и в финансовых отчетах районных, дочерних предприятий.

О каких суммах речь...
в 2018г. - 1 млрд. 274 млн. леев
в 2017г. - 1 млрд. 090 млн. леев
в 2016г. - 1 млрд. 030 млн. леев
в 2015г. - 2 млрд. 193 млн. леев.

То есть, только за четыре последних года - продажи в сумме 5 миллиардов 587 млн. леев в финансовых отчетах указана дважды", - настаивает экономист Дмитрий Барбалат.

В этой связи он отмечает, что нарушение закона допускает не только АО "Молдовагаз", представляющее сфальсифицированные отчеты, но и Национальное бюро статистики, которое согласно закону о бухгалтерском учете обязано  "принимать, проверять и обобщать финансовые отчеты".

Обобщая выводы, экономист Дмитрий Барбалат ссылается на мнение двух аудиторов Счетной палаты, согласно которым "на лицо грубое нарушение бухучета и формирование финансовых отчетов, с двойным учетом/отчетом одних и тех же сумм продаж".

Кроме того, он приводит мнение "может быть самого грамотного бывшего министра-финансиста", который подтвердил, что все перечисленное - явное шарлатанство АО "Молдовагаз", о чем давно должны были "догадаться" в налоговой службе и не только.

"По итогам за 2017 год АО"Молдовагаз" в представленном финотчете указывает на 2 млрд. 123,6 млн. леев прибыль до налогообложения, уплачен налог - 197,5 млн. лей и чистую прибыль после налогообложения - 1 млрд. 926,1 млн. леев.

А уже по итогам за 2018 год - (только, в 11 раз меньше) 191,5 млн. леев прибыль до налогообложения и чистая прибыль после налогообложения - тоже 191,5 млн. леев. То есть, согласно отчету, не уплатили даже одного бэнуца налога с предпринимательской деятельности.

Как все это называется?", - заключил в своем анализе экономист Дмитрий Барбалат.

Примечательно, что в последние месяцы глава Правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан неоднократно заявляет о том, что предприятие якобы несет серьезные убытки, но в то же время, способно их покрывать "за счет внутренних резервов", не уточняя происхождения этих "резервов".


Загрузка...
Сообщить о ошибке | Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
ВЛАСТЬ
Главный 'борец с коррупцией' замешан в транснациональной схеме по отмыванию денег

Главный 'борец с коррупцией' замешан в транснациональной схеме по отмыванию денег ...

Просмотров: 699
Отозван с должности посла инициатор преступной схемы по легализации контрабанды в Приднестровье

Отозван с должности посла инициатор преступной схемы по легализации контрабанды в Приднестровье ...

Просмотров: 490
Марк Ткачук: Необходимо введение чрезвычайного экономического положения

Марк Ткачук: Необходимо введение чрезвычайного экономического положения ...

Просмотров: 262
Структура Газпрома скрывает доходы и ведет двойную бухгалтерию

Структура Газпрома скрывает доходы и ведет двойную бухгалтерию ...

Просмотров: 673
Майя Санду еще надеется вывести людей на протесты

Майя Санду еще надеется вывести людей на протесты ...

Просмотров: 366
Додон не поверил заявлениям об убытках дочерней компании Газпрома

Додон не поверил заявлениям об убытках дочерней компании Газпрома ...

Просмотров: 570
СТРАНА
Структура Газпрома скрывает доходы и ведет двойную бухгалтерию

Структура Газпрома скрывает доходы и ведет двойную бухгалтерию ...

Просмотров: 681
Лидер Приднестровья напомнил России о невыполненных обещаниях Додона

Лидер Приднестровья напомнил России о невыполненных обещаниях Додона ...

Просмотров: 489
Жена президента непризнанного Приднестровья приняла гражданство Румынии

Жена президента непризнанного Приднестровья приняла гражданство Румынии ...

Просмотров: 5 236
Дочерняя компания Газпрома незаконно взимала плату за газ с потребителей

Дочерняя компания Газпрома незаконно взимала плату за газ с потребителей ...

Просмотров: 5 771
В поезде Кишинев-Москва искали бомбу

В поезде Кишинев-Москва искали бомбу ...

Просмотров: 939
МИД Украины отстранил от должности консула Украины в Бельцах, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней

МИД Украины отстранил от должности консула Украины в Бельцах, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней ...

Просмотров: 1 613
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 17 949
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 45 182
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 42 309
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 20 048
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Скандал с зарплатами депутатов вскрыл незаконность самих выплат депутатам

Скандал с зарплатами депутатов вскрыл незаконность самих выплат депутатам

Просмотров: 108 258
У Молдовы может появиться граница с Россией ?

У Молдовы может появиться граница с Россией ?

Просмотров: 65 970
Воронин послал 'по-мужски' Додона на торжественном мероприятии

Воронин послал 'по-мужски' Додона на торжественном мероприятии

Просмотров: 47 160
Запуск 'Турецкого потока' вскрыл масштабы воровства в 'Молдовагаз'

Запуск 'Турецкого потока' вскрыл масштабы воровства в 'Молдовагаз'

Просмотров: 46 548
Генеральный прокурор распорядился проверить имущество своего заместителя

Генеральный прокурор распорядился проверить имущество своего заместителя

Просмотров: 40 640
Додон посоветовал Дмитрию Козаку отказаться от своей инициативы

Додон посоветовал Дмитрию Козаку отказаться от своей инициативы

Просмотров: 39 064
Германия уличила Путина во лжи

Германия уличила Путина во лжи

Просмотров: 30 342
Нынешний министр культуры попался на воровстве компьютеров

Нынешний министр культуры попался на воровстве компьютеров

Просмотров: 20 672
ВЛАСТЬ
Главный 'борец с коррупцией' замешан в транснациональной схеме по отмыванию денег

Главный 'борец с коррупцией' замешан в транснациональной схеме по отмыванию денег

Сегодня, 15:47  Отозван с должности посла инициатор преступной схемы по легализации контрабанды в Приднестровье
Сегодня, 14:52  Марк Ткачук: Необходимо введение чрезвычайного экономического положения
Сегодня, 13:42  Структура Газпрома скрывает доходы и ведет двойную бухгалтерию
ЛЮДИ
Скончался депутат Иван Забунов

Скончался депутат Иван Забунов

03.02.2020  Платон стал свободнее на 12 лет
07.01.2020  Бузова стала особо ценить уединение
06.01.2020  Ситуация в связи с газоснабжением Молдовы требует широких публичных дебатов
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
Главный 'борец с коррупцией' замешан в транснациональной схеме по отмыванию денег

Главный 'борец с коррупцией' замешан в транснациональной схеме по отмыванию денег

05.02.2020  МИД Украины отстранил от должности консула Украины в Бельцах, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней
05.02.2020  СМИ: Украинский дипломат обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней
05.02.2020  Бывший глава спецслужб стал единственным обвиняемым по делу о незаконной выдаче турецких учителей



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Февраль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Февраль 2020 (65)
Январь 2020 (158)
Декабрь 2019 (257)
Ноябрь 2019 (247)
Октябрь 2019 (275)
Сентябрь 2019 (240)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker Анализ сайта