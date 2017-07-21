Структура Газпрома скрывает доходы и ведет двойную бухгалтерию ...

Дочернее предприятие российского газового гиганта "Газпром", молдо-российское АО "Молдовагаз" уличено в преднамеренном сокрытии доходов и ведении двойной бухгалтерии с целью ухода от налогообложения в Молдове. Все это происходит при попустительстве властей.

Серьезные нарушения в финансовой отчетности монополиста в лице АО "Молдовагаз" обнаружил экономист Дмитрий Барбалат, опубликовавший свои выводы в соцсетях.

Выводы экономиста основаны на анализе финансовой и статистической отчетности деятельности предприятия, согласно которой АО "Молдовагаз" только на протяжении последних четырех лет дважды указало в финансовых отчетах более 5,5 миллиардов леев продаж.

Экономист настаивает, что схема по сокрытию доходов проводится с использованием аффилированных АО "Молдовагаз" районных предприятий, которым центральное управление возвращает на содержание около 20% стоимости оплаченного потребителями газа.

"Как результат, все районные предприятия, дочерние предприятия А.О. "Молдова-газ", перестали быть рентабельными предприятиями, показывают в своих финансовых отчетах отрицательную прибыль перед налогообложением. То есть не платят налоги с предпринимательской деятельности", - отмечает Дмитрий Барбалат.

Более того, А.О. "Молдова-газ" в отчете аппарата объединения указывает 100% аккумулированной суммы продаж.

По утверждению экономиста, законно эта сумма (100%) продаж могла/должна бы фигурировать в консолидированном финансовом отчете А.О., и никак не в финансовом отчете аппарата объединения, что является нарушением закона №113/2007 о бухгалтерском учете.

"Таким образом, в данном монопольном объединении, при своеобразном, вроде, бухучете, около 20% годовых продаж фигурирует дважды - в отчете аппарата объединения и в финансовых отчетах районных, дочерних предприятий.

О каких суммах речь...

в 2018г. - 1 млрд. 274 млн. леев

в 2017г. - 1 млрд. 090 млн. леев

в 2016г. - 1 млрд. 030 млн. леев

в 2015г. - 2 млрд. 193 млн. леев.

То есть, только за четыре последних года - продажи в сумме 5 миллиардов 587 млн. леев в финансовых отчетах указана дважды", - настаивает экономист Дмитрий Барбалат.

В этой связи он отмечает, что нарушение закона допускает не только АО "Молдовагаз", представляющее сфальсифицированные отчеты, но и Национальное бюро статистики, которое согласно закону о бухгалтерском учете обязано "принимать, проверять и обобщать финансовые отчеты".

Обобщая выводы, экономист Дмитрий Барбалат ссылается на мнение двух аудиторов Счетной палаты, согласно которым "на лицо грубое нарушение бухучета и формирование финансовых отчетов, с двойным учетом/отчетом одних и тех же сумм продаж".

Кроме того, он приводит мнение "может быть самого грамотного бывшего министра-финансиста", который подтвердил, что все перечисленное - явное шарлатанство АО "Молдовагаз", о чем давно должны были "догадаться" в налоговой службе и не только.

"По итогам за 2017 год АО"Молдовагаз" в представленном финотчете указывает на 2 млрд. 123,6 млн. леев прибыль до налогообложения, уплачен налог - 197,5 млн. лей и чистую прибыль после налогообложения - 1 млрд. 926,1 млн. леев.

А уже по итогам за 2018 год - (только, в 11 раз меньше) 191,5 млн. леев прибыль до налогообложения и чистая прибыль после налогообложения - тоже 191,5 млн. леев. То есть, согласно отчету, не уплатили даже одного бэнуца налога с предпринимательской деятельности.

Как все это называется?", - заключил в своем анализе экономист Дмитрий Барбалат.

Примечательно, что в последние месяцы глава Правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан неоднократно заявляет о том, что предприятие якобы несет серьезные убытки, но в то же время, способно их покрывать "за счет внутренних резервов", не уточняя происхождения этих "резервов".