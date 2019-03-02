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Марк Ткачук: Необходимо введение чрезвычайного экономического положения

Опубликовано : 12 февраль 2020 г. 14:52 | Просмотров: 240 | Категория: Власть

Член исполкома Гражданского конгресса Марк Ткачук предлагает радикальные меры по выходу из критического состояния молдавского общества в ответ на политику, которую власть проводит "в интересах меньшинства". 

Об этом Ткачук заявил в эфире телеканала TVC21, уточнив, что одной из первых мер является объявление досрочных парламентских выборов, на которых представляемая им партия намерена выиграть.

"Власть уже лет 10 проводит радикальную политику в интересах меньшинства. Они ходят друг к другу на свадьбы, кумэтрии. На камеры они якобы из разных партий. А на самом деле одна и та же партия очень богатых людей, никогда не занимавшихся бизнесом, но занимавшихся распределением бюджетных средств. Это такие социальные глисты, это паразиты", - считает Марк Ткачук. 

В этой связи он отмечает, что "действие должно быть равно противодействию".

"Необходимы радикальные способы. В первую очередь, надо проводить досрочные парламентские выборы, выигрывать и вводить режим чрезвычайного социального положения. Мы неправильно оцениваем все, что у нас происходит. Мы сегодня на помойке, где командир получает 17 тысяч леев. А человек, проработавший всю свою жизнь, 2 тысячи леев. Поэтому сейчас мы должны адекватно оценить свое положение и прекратить массовый, циничный, беззастенчивый грабеж тех, кому хуже всего," - резюмировал Марк Ткачук.

Партия коллективного действия – Гражданский конгресс была зарегистрирована 13 января 2020 года.

Гражданский конгресс – определил себя в качестве антикризисной политической силы, впервые предлагающей выстроить и внедрить программу модернизации страны совместно со всем гражданским обществом, опираясь на безоговорочное следование принципам социальной справедливости, политики во имя интересов большинства – стариков, женщин и детей, гарантированного контроля общества за властью.

Об инициативе создания этой партии в конце лета прошлого года объявили бывший исполнительный секретарь политсполкома ЦК Партии коммунистов Юрий Мунтян и доктор истории Марк Ткачук.


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