Отозван с должности посла инициатор преступной схемы по легализации контрабанды в Приднестровье ...

Правительство решило отозвать с должности посла Молдовы при ОБСЕ, в Австрии и Словакии, а также при уставных органах ООН Виктора Осипова, ставшего автором уникальной схемы по легализации магазинов duty-free в Приднестровье, на неконтролируемой молдавскими властями территории.

Решение об этом было озвучено на состоявшемся в среду заседании правительства. Примечательно, что еще накануне Осипов участвовал в совещании Игоря Додона с рядом послов, на котором, как заявлял Додон "обсуждались более конкретные детали" взаимодействия.

Известно, что летом прошлого года вопрос сохранения Осипова в должности посла активно лоббировался им через одного из советников премьер-министра Майи Санду, а также через одного из общественников, имевшего влияние на главу МИДЕИ Нику Попеску.

Виктор Осипов известен в связи с установлением в Молдове уникальной преступной схемы по легализации магазинов duty-free в Приднестровье, на неконтролируемой молдавскими властями территории.

В качестве вице-премьера Осипов был автором утвержденной 8 апреля 2015 года правительством Молдовы инициативы по изменению Таможенного кодекса, позволив открыть магазины duty-free в Приднестровье.

Примечательно, что после их открытия, в сентябре того же года Осипов на заседании правительства вынужден был признать, что в результате этого решения была легализована контрабанда через магазины duty-free в Приднестровье и внес инициативу об отмене введенных по его инициативе законодательных норм.

"В результате целого ряда исследований, установлено, что через эти магазины был импортирован значительный объем сигарет. Они поступают в страны ЕС и не только, что является контрабандой. Для того, чтобы исключить подобное, прошу аннулировать статьи 97 (ч.1,2,3,4) из Таможенного кодекса", - заявил 16 сентября 2015 года на заседании правительства Осипов.

Так, по измененному по инициативе Осипова Таможенному кодексу Молдовы, было разрешено вести беспошлинную торговлю "на территории, временно не контролируемой конституционными органами".

"Магазин duty-free, находящийся на территории, временно неконтролируемой конституционными органами, является местом продажи товаров под таможенным надзором, без установления мер экономической политики, в специально отведенных местах, на международных пунктах перехода государственной границы", - было указано в измененном по инициативе Осипова и действовавшем четыре года Таможенном кодексе.

Этим же законом было определено, что "при создании магазинов duty-free на территории, временно не контролируемой конституционными органами, не устанавливается зона таможенного контроля".

Согласно инициативе Осипова, "в отступление от норм настоящего Кодекса, в случае вывоза/ввоза товаров из/в магазины duty-free, находящиеся на территории, временно не контролируемой конституционными органами, представление и утверждение соответствующих таможенных деклараций будет иметь место под собственную ответственность владельца лицензии на соответствующий род деятельности".

Летом, правящее большинство все же отменило действовавшую четыре года контрабандную "поправку Осипова" в Таможенный кодекс, признав установленную этой поправкой схему преступной. Несмотря на это, сам автор этой поправки продолжал представлять Молдову в качестве посла.

Решение о назначении Виктора Осипова послом в Австрии, при ОБСЕ, а также при уставных органах ООН было принято в марте 2017года, в результате договоренностей между Игорем Додоном и Павлом Филипом.