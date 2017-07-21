Главный 'борец с коррупцией' замешан в транснациональной схеме по отмыванию денег ...

Бывший глава Прокуратуры по борьбе с коррупцией Виорел Морарь стал фигуратном еще одного уголовного дела.

Как заявил в среду Генеральный прокурор Александр Стояногло, Виорел Морарь подозревается в отмывании денег в особо крупных размерах и незаконном обогащении. По утверждению генпрокурора, нанесенный государству ущерб оценивается в 20 миллионов леев.

По данным Генпрокуратуры, операции по отмыванию денег проводились с участием членов семьи Виорела Мораря. "Ареал действия является транснациональным и распространяется, как на территорию Республики Молдова, так и других стран, таких как: Польша, Германия, Великобритания, Канада, Украина, будучи вовлеченными физические и юридические лица указанных государств", - заявил Стояногло.

Стояногло сообщил, что на Мораря новое уголовное дело на Мораря было заведено на основании журналистских расследований о доходах прокурора и его родственников. В поле зрения прокуроров попала и построенная в 2014 году одна из крупнейших в Молдове автозаправочных станций, принадлежащая семье Виорела Мораря.

Кроме того, Морарь был собственником ветроэлектростанции, а по при его непосредственном влиянии, Национальное агентство по регулированию в энергетике установило преференциальные цены на закупку произведенной его станцией электроэнергии.

Также прокуроры выяснили, что с 2013-го по 2018-ый год официальный доход матери Мораря составил 113 тысяч леев, отца - 46 тысяч, а брата - 786 тысяч. При этом они приобрели четыре объекта недвижимости стоимостью 179 тысяч евро. В 2014 году, его мать, являясь пенсионеркой с доходом 2500 леев в год, провела операции с внесением наличности на счета семейной фирмы в сумме 3,8 миллиона леев.

Кроме того, Стояногло завил, что Морарь, пользуясь своим служебным положением сфальсифицировал показания в отношении тогдашнего лидера Демпартии Владимира Плахотнюка с целью непривлечения его, а также его ближайших соратников - Сергея Яралова и Владимира Андронаки к уголовной ответственности.

В настоящее время Морарь находится под предварительным арестом. Ему грозит до семи лет тюрьмы, а также лишение права занимать государственные должности в течение 15 лет.