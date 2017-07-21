Общественники потребовали ввести мораторий на приватизацию госпредприятий ...

С этой инициативой выступили на пресс-конференции гражданские активисты Виктор Чобану, Алексей Тулбуре, Стелла Жантуан, Сергей Тофилат, Штефан Глигор и Тудор Шойту.

Как сообщает агентство IPN, их призыв озвучен в контексте "инициативы по приватизации государственного предприятия „Metalferos”, а также с учетом концессии, приватизации и неправомерного и непрозрачного управления государственной собственностью в последние десятилетия”. Активисты также говорят, что такие инициативы, как инициатива о приватизации "Metalferos”, "в нынешнем составе парламента и правительства, направлены на незаконное обогащение политиков и нанесение ущерба интересам государства и граждан”.

Как заявил Штефан Глигор, "инициатива Игоря Додона по отчуждению стратегического предприятия для национальной экономики, такого как „Metalferos”, направлена на покрытие предыдущих махинаций и превращение государственной монополии в частную”. "Это предприятие на протяжении десятилетий было источником незаконного дохода для коррумпированных политиков, олигархов.

Предприятие может быть отчуждено только после проведения независимого международного аудита, объективной оценки активов предприятия и привлечения к уголовной ответственности лиц, виновных в хищении предприятия”, - отметил Штефан Глигор.

Экономический аналитик Виктор Чобану отметил, что одной из целей этой внезапной приватизации является покрытие мошенничества в „Metalferos”. "Таким образом, Додон пытается скрыть эти махинации, учитывая, как писала пресса, что с 2007 года финансовым директором предприятия является крестный отец Игоря Додона”, - заявил Виктор Чобану. Аналитик сослался на опубликованную информацию, на расследованиях, отметив, что цифра этих махинаций составляет около 700 миллионов леев.

Политолог и бывший посол при Совете Европы и ООН Алексей Тулбуре заявил, что ни один из опытов приватизации в Молдове не привел к развитию. По его мнению, это объясняется тем, что все эти процессы идут вразрез с основной идеей, согласно которой государственная собственность должна передаваться в частный сектор, чтобы она развивалась, получала инвестиции и в результате увеличивалась доходность в государственном бюджете и повышался уровень жизни граждан.

Сергей Тофилат считает, что управление государственным имуществом должно осуществляться в интересах граждан, а не группы политиков с серьезными проблемами неподкупности. Поэтому, по его мнению, прежде чем проводить приватизацию, необходимо провести аудит, контроль, который констатировал бы объем мошенничества, произошедшего на этих предприятиях.

В свою очередь, Стелла Жантуан отметила, что выступает за приватизацию государсвтенной собственности только после детального финансового анализа предприятий с долей государства в структуре собственности. "Чтобы вы поняли, мы не против приватизации, а наоборот, за приватизацию объектов, принадлежащих государству, но неэффективных, с которыми государство не знает, как ими управлять, их нужно приватизировать. Но только после финансового анализа, комплексного аудита. И все эти приватизации должны быть сделаны прозрачным образом в пользу граждан Республики Молдова. До сегодняшнего дня нет исследования, которое продемонстрировало бы целесообразность всех приватизаций, которые произошли, а именно, финансовую выгоду - сколько денег заработало государство”, - заявила Жантуан.

Эксперт Тудор Шойту обратился к генеральному прокурору, отметив, что представленные факты имеют доказательную базу. По его словам, в соответствии с Уголовным кодексом, они квалифицируются как организованные преступления, не имеющие срока давности, совершенные против государства лицами, занимающими важные государственные должности.

Ранее, после указания Игоря Додона, премьер-министр Ион Кику под предлогом "борьбы с монополией" объявил о намерении правительства выставить на приватизацию АО Metalferos, обладающее монопольным правом на экспорт лома черных и цыетных металлов.