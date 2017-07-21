Пенсионер-экономист посчитал, как правительство обмануло пенсионеров ...

После того, как Игорь Додон в понедельник озвучил решение о пересмотре порядка индексации пенсий - два раза в течение года, уже в среду правительство утвердило соответствующий проект закона, узаконивающий очевидное надувательство пенсионеров.

"И что нам, пенсионерам, предлагают? По большому счету - шиш поделенный на две части, да и тот урезанный", - написал ныне находящийся на пенсии экономист Дмитрий Барбалат.

Проанализировав текст утвержденного правительством законопроекта, экономист сообщил, что правительство предложило с 1 апреля проводить индексацию пенсий в зависимости от показателя инфляции в четвертом квартале предыдущего года. Кроме того, второй раз пенсию предложено индексировать с 1 октября - с учетом инфляции во втором квартале текущего года.

"Таким образом, из годовой инфляции исключается инфляция в третьем квартале. А ведь именно в третьем и четвертом кварталах, как правило, инфляция выше", - отметил Барбалат.

В этой связи он привел и соответствующий пример, согласно показателям за 2019 год:

1 кв: 01 - 101,3%, 02 - 101,7%, 03 - 102,2%

2 кв: 04 - 103,1%, 05 - 104,5%, 06 - 104,3%

3 кв: 07 - 104,0%, 08 - 104,0%, 09 - 104,8%

4 кв: 10 - 104,0%, 11 - 104,0%, 12 - 104,8%.

"И это только первый прокол", - резюмировал первую часть своего анализа экономист.

"Вот второй прокол.

Ранее индексация пенсий была в зависимости и от уровня индексации/роста средней зарплаты по экономике. И это было логично, и правильно. Ведь, пенсии должны быть "привязаны" и к росту зарплат. Иначе, разрыв между средними пенсиями и средними зарплатами будет постоянно расти. И никакие указания "сверху" никогда не разрешат вечную проблему с мизерными пенсиями.

Третий прокол.

Ни для кого не секрет, что размер пенсии прямо зависит от размера зарплаты. Без учета различных показателей, пенсия равна 35% от средней зарплаты.

Правительство ежегодно, на основании закона № 847/2002 об оплате труда, ежегодно утверждает так называемый "гарантированный минимальный размер заработной платы в реальном секторе экономики".

Но, несмотря на обещания "гаранта" в лице правительства, ежегодно около 12% работников получают зарплату намного ниже "гарантированной". И это в основном работники малых-средних-микро предприятий.

А при зарплате около 2000-2500 леев и пенсия полагается около 700-900 леев.

Вот почему у нас масса пенсионеров с мизерными пенсиями. И такие НИКОГДА после индексации "не догонят" даже до минимальной корзины пропитания.

И четвертый (пока) прокол.

В соответствии с положениями закона №1432/2000 о порядке установления и пересмотра минимальной заработной платы, правительство обязано ежегодно устанавливать минимальную заработную плату по стране.

Подчеркиваю, закон требует устанавливать минимальную зарплату ЕЖЕГОДНО.

Наше/наши правительства последний раз установили эту самую минимальную зарплату в размере 1000 леев на 2014 год И ЗАБЫЛИ.

А ведь в зависимости от этой минимальной зарплаты, согласно указанному закону, напрямую зависят (должны зависеть) всевозможные социальные выплаты (стипендии, компенсации, пособия, повышения к пенсии за особые заслуги перед государством и др.), а также государственные пошлины, налоги, тарифы, штрафы и другие платежи, не связанные с трудом", - подчеркнул экономист Дмитрий Барбалат.

Он также добавил, что все вышеизложенное было ранее направлено им правительству и министрам труда и финансов предыдущих двух правительств. Кроме того, копия была направлена и профсоюзным деятелям, "так как закон и их обязывает блюсти правила".

"Ответили только профсоюзы – они, мол. в курсе, постоянно напоминали правителям, но правители их не слушают", - заключил экономист Дмитрий Барбалат.