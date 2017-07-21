'Радио Свобода' стало иностранным агентом в России ...

"Радио Свобода" внесено в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранных агентов после регистрации в Российской Федерации юридического лица.

Как сообщает "Интерфакс", в соответствующий реестр на сайте Министерства юстиции России включено "Общество с ограниченной ответственностью "Радио Свободная Европа/Радио Свобода".

Ранее, для того, чтобы деятельность корпорации и ее проектов соответствовали требованиям российских законов, "Радио Свобода" зарегистрировала в России региональную общественную организацию.

В ответ на внесение корпорации в список иноагентов, "Радио Свобода/Свободная Европа" заявляет, что не является "агентом" ни одного из правительств и считает это решение несправедливым и юридически спорным.

Кроме "Радио Свобода" в реестр СМИ-иноагентов включены: радиостанция "Голос Америки", восемь проектов корпорации "Радио Свобода/Свободная Европа" - "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), "Сибирь.Реалии", "Фактограф", "Север.Реалии" и телеканал "Настоящее время".